林心如曝霍建華求婚細節 第一反應竟大驚：瓦斯沒關？

林心如與霍建華2016年閃電宣布交往、結婚、懷孕，兩人從10年好友變夫妻，日前在大陸節目上，她透露與霍建華交往半年後，對方就求婚，也分享老公求婚細節，一度還讓她以為家中失火。

節目上，林心如與蔡少芬、鍾楚曦聊天，被問到當年霍建華是如何求婚的？林心如分享，當天她一回家，還以為自己忘記關瓦斯，「怎麼有著火的味道？」接著看到家中全部都是蠟燭，「我的一幫朋友們全部都跑出來，然後我就知道了」。3女還大聊第一次跟另一半在大街上大方牽手的感覺，礙於公眾人物身分，幾乎沒有試過，鍾楚曦笑說：「我試過，但是被人拍到。」讓其他人笑翻。

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