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纏訟16個月判決出爐！王思佳：讓你一輩子記得

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
快電商業績成長力驚人。圖／快電商提供
快電商業績成長力驚人。圖／快電商提供

ㄚ頭詹子晴網紅CEO森田2021年聯手打造「快電商」，這兩年來締造驚人超過20億營業額，兩人在去年7月大動作舉辦記者會，針對「茉本」平台以旗下合作藝人王思佳的名義詐騙做出提告，希望能遏止廠商有假藉藝人名義、造成欺騙消費者的行為。時隔16個月，法院判決在13日出爐，雙方以「和解」落幕。

判決出爐後， 「茉本」在官方社群發文正式向社會大眾做出澄清。對此，王思佳表示：「終於！等到了澄清文，再次聲明我本人跟茉本、森呼吸還有歐珈綺（孫佳琪）女士從未有過合約合作關係，請不要再以訛傳訛。」

但她沒多久就發現，對方的澄清文拖拖拉拉要放不放，「放完了之後，再給我玩洗版的遊戲」。王思佳氣到發文怒斥：「大家都成年人了！你這點小心思我看不懂嗎？」她感嘆這年頭事實往往要花很大力氣來澄清，「

但沒關係～ 我只要想到就會拿出來講一遍，讓你一輩子記得，不要隨便用人家的名」。

「快電商」創辦人森田表示：「針對企業永久經營，我們都會以誠信和真誠作為第一要素，快電商用一支手機就能創業，我們很希望讓更多媽媽、職場上的人、KOL、KOC能有更多學習的機會，創造更多價值，讓整個經濟的脈絡發揮到更大值，不只是教大家創業，也在教大家該如何做人。」

丫頭詹子晴身為藝人也同時是「快電商」創辦人，她力挺表示：「法官能給思佳姐一個公平的判決，也希望能讓大眾正視很多廠商濫用藝人肖像與名聲的問題，經常發生會誤導消費者的狀況。」

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