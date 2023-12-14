李奧納多新女伴是25歲超模妹 「鐵達尼號」爆紅時她還沒出生
李奧納多狄卡皮歐即便已經49歲，依舊花名在外，交往對象也清一色都是25歲以下的年輕美女，本月初才傳出他與名模維多利亞伽里蒂分手，隨後又傳出他在英國出席「花月殺手」宣傳活動後，就前往當地的知名夜店與新女伴洛蒂摩絲約會，洛蒂今年剛滿25歲，等於1997年「鐵達尼號」上映時，她還沒出生。
英媒「每日郵報」指出，李奧在倫敦結束工作後就在當地夜店的包廂裡，與洛蒂並肩而坐，有在場人士表示兩人互動曖昧，雖然不知是否已經交往，但彼此的目光一直離不開彼此，最後還一起離場。洛蒂外型姣好，是超模凱特摩絲同父異母的妹妹，身材火辣，早在2019年就曾出席李奧主演電影「從前，有個好萊塢」倫敦首映，但當時兩人並無交集。
洛蒂的姊姊凱特摩絲曾於1993年與李奧納多熱戀，但隔年就分手，投向強尼戴普的懷抱，凱特與強尼後來即使分手仍是好友，由於李奧納多與強尼戴普也是好友，還曾在「戀戀情深」演過兄弟，讓這段四角關係顯得更為複雜，迄今李奧仍未公開回應此事。
更多推薦
▪謝盈萱年過40身體斷崖式退化 流目油招認：更年期快到
▪張艾嘉攜侯孝賢團隊在台拍片：再不拍要變成女兒的婆婆
▪隋棠和鄰居「一夜情」激情照曝光！人生最低潮彼此救贖
▪冠軍演技實至名歸！韓「2023年度演員」排行出爐
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言