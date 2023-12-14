「寶島叫賣哥」葉昇峻爆離婚 歌手老婆撇第三者介入曝婚變主因
「寶島叫賣哥」葉昇峻14日傳出和歌手老婆周卉姍離婚，周卉姍於臉書發文證實，表示去年就協議離婚，於今年完成法律程序，葉昇峻也發文感謝大家關心。
周卉姍14日下午於臉書發出聲明稿，表示雙方之間無第三者介入，是因「無法克服雙方差異」選擇離婚，也盼外界勿再臆測離婚理由，不要打擾雙方親友，她直言：「雖然不是一則好消息，但對我們彼此是最好的決定。」
葉昇峻隨後也發文證實離婚屬實，他表示與前妻是和平分開，沒有交惡。他還寫下：「有違當初結婚時親友的祝福，無法偕老，實感抱歉！」
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