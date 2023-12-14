楊丞琳嗆「河南人愛騙人」 賀軍翔無奈：我也常被誤會

楊丞琳在河南鄭州演唱會上公然嗆「河南人愛騙人」引發大陸網友不滿，河南官方微博也發文譴責。好友賀軍翔14日出席兒福聯盟「點燃生命之火」全民愛心募款運動記者會，被問到此事，坦言有看到新聞及影片，認為楊丞琳這是無心的玩笑話，「但是場合不太對，得罪一些地方的人，還是要誠心的道歉」。

賀軍翔也有感，藝人的話很容易被放大，「有時真的不是有意的，當然還是要謹言慎行」。自己也常被誤會，例如之前他說若生第三胎想生兒子，被網友罵爆，他也再度解釋：「生小孩當然是太太很辛苦，也是我們夫妻共同討論過，才有第三胎希望是男生的想法。但對我來說，小孩健康比較重要。」表示自己當時也很無奈。

賀軍翔今年5月時被狗仔葛斯齊爆上酒店參加好友張勛傑慶生會，醉後舌吻酒店妹，甚至還怒嗆張勛傑，當時他發聲明否認，並表示已請律師處理。再被問到此事，他淡淡地說：「就交給律師處理，我就就沒有再回應，也沒什麼進度，無中生有莫名其妙的事情，也不知怎麼回答。」他說和葛斯齊沒有私交，雙方並沒有私下和解。

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