周思潔哭了！控小蟲違約求償千萬：人性醜惡面！

歌手周思潔2020年重返樂壇，邀請資深音樂人小蟲（陳煥昌）製作全新專輯「傻傻的花」，但上周周思潔在社群寫下千字文，感嘆小蟲未交出專輯的音樂分軌檔案，使她不斷延宕出片日期，導致發片碰上疫情無法宣傳，且至今歌曲上不了KTV，損失慘重。周思潔今（14）日赴台北地院提告，向小蟲求償1000萬元違約金。並於下午2點召開記者會。

她哽咽表示，從小就與人為善，但這件事造成她巨大傷害，她為此身體出狀況，日前連續10天打抗生素。周思潔現場公開聲明書，知名音樂人小蟲製作周思潔唱片專輯「傻傻的花」，除6首創作歌曲，並自請擔任總策劃、MV製作兼導演，在其統籌下，共支出新台幣1千多萬，她指控收了錢的小蟲，未依約行事，致她損失慘重，至今沒收到母帶。

周思潔在記者會中陳述，她委任音樂人小蟲製作唱片專輯「傻傻的花」，在小蟲及其經紀人楊智傑（棍子）統籌下共支出1000多萬元，小蟲個人已收390萬，（包含6首歌曲總策劃費180萬、部分製作費210萬），以及拍攝「傻傻的花」導演、製作費等。但收取多項費用的小蟲，卻不斷延宕出片日期，以致唱片發行時恰逢新冠疫情長達3年無法出國、宣傳，損失慘重，周思潔說，小蟲收取高達180萬的總策劃費，卻在錄音完成後毫無作為即逕自返回大陸，導致她需另請團隊，花了高達2000萬才完成專輯。且在外放話不實言論，讓她決定訴諸法律。

周思潔哽咽說：「我是這麼尊重相信他，甚至把小蟲老師當成自己的家人，在台灣有任何需求，哪怕是扛著一箱又一箱礦泉水，或是要抽洋菸，我跟助理都送到淡水給他，可是他欺負到我忍無可忍，必須開記者會，我真心的希望不要再有人受到傷害，我看到大陸也有人受害，第一我要捍衛我的清白，我不會欠任何人錢，真心希望不要再有名人大師欺負善良的人。」更開罵：「這次是讓我看到人性極醜陋的一面，沒有形容詞可以形容他，他不承認任何錯誤。」

小蟲目前找不到人，訊息皆無法傳達，助理也稱找不到他人。對此周思潔說：「他們這種人就是甩鍋，一向以來的做法，都是助理說找不到人，我都是直接給他錢、找他，親簽蓋章收款，現在都推給助理，這樣的伎倆必須被揭穿！」

周思潔17歲被日本星探網羅，前往東京出道，發行日文唱片，成為東洋玉女歌手，同時演藝事業也在港台星馬展開，她20年前因工業區大火燒毀公司和倉庫，導致損失高達1億元，她轉型心靈諮商導師，花17年還清所有債務。

而小蟲在記者會前一個小時於臉書po文「能讓人利用，表示自己還是個有用的人，來人世間是體驗，什麼都不屬於你，什麼也帶不走，好好享受。如能幫到人，就盡量去做，把善良與愛留下，給點貢獻」，似乎隔空回應此事。

周思潔將小蟲告上法院。圖／萊格悠提供

商品推薦