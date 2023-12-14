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男子為炫耀翻拍周海媚病歷散布 警方公告已行政拘留

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
周海媚。 圖／擷自微博
周海媚。 圖／擷自微博

57歲的周海媚驟逝後，外界紛紛在猜測她的死因，隨即網上就瘋傳出她的電子病歷，北京警方介入調查，找到兩位涉案的嫌疑人，14日一早警方也公布調查結果。

北京的順義公安分局在官方微博發布公告，調查出涉及散布周海媚病歷，是一位36歲符姓男子，利用在醫院工作的便利，並出於炫耀目的，將病患的個人病歷拍照發至微信群，導致資訊擴散，造成惡劣社會影響，目前已將符姓男子依法行政拘留。

北京警方公告涉嫌散布周海媚病歷的男子已遭行政拘留。 圖／擷自微博
北京警方公告涉嫌散布周海媚病歷的男子已遭行政拘留。 圖／擷自微博

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