楊丞琳「河南人愛騙人」被譙爆！神隱4天露面變這樣

楊丞琳上周在河南鄭州舉行「LIKE A STAR」巡演，開玩笑稱「河南人不可以這樣子啦！你們已經有一些名聲耶，你們知道吧！愛騙人的事情，不可以騙我」，意外惹惱當地民眾，雖透過微博發文道歉仍無法平息網友怒火，大陸官方收到申訴後也介入調查，主辦單位證實遭到約談。

自發文後神隱4天的她昨晚抵達成都機場，穿著黑色外套、上衣以及牛仔褲並戴毛帽、戴口罩，全身包緊緊僅露出眼睛，相當低調。她出關後不發一語、步伐快速，傳出將參與四川衛視跨年晚會錄製，網友多半不埋單，喊出抵制四川衛視，不過也有另一派聲浪，認為楊丞琳已經好好反省，並替自己的失言好好道歉。

商品推薦