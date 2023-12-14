周海媚生前膝下無子女無配偶 上億遺產繼承者曝光

57歲的周海媚辭世後，由於她近年來都一直獨居在北京豪宅，外界傳聞她有上億遺產，未來將會由誰繼承，引發網友熱議。

大陸網友指出，由於周海媚生前沒有子女，也無配偶，而她的遺產包含有北京、香港的豪宅，還有巨額的存款，因此她的母親、兄弟姊妹、姪子姪女將成為潛在繼承人，周海媚獨居在北京的豪宅，大陸媒體曾報導指出是位在義順區的獨棟別墅，約有上千平米，當時為了小7歲的建築師男友，才搬來北京定居，兩人分手後，她還是繼續獨居在北京，豪宅內有個大庭院，她種花種菜，更養了許多寵物，有貓、狗、兔子，甚至還有刺蝟。

周海媚平時在社群分享的影片、照片，有不少背景就是在她的北京豪宅內，或是庭院拍攝，內部的裝潢及擺設看起來是走復古風，庭院非常大，冬天會與愛犬在此玩雪，夏天就在庭院草坪奔跑。

周海媚在北京的豪宅有個大庭院。 圖／擷自微博

周海媚在北京的豪宅有個大庭院。 圖／擷自微博

周海媚在北京的豪宅有個大庭院。 圖／擷自微博

周海媚在北京的豪宅有個大庭院。 圖／擷自微博

商品推薦