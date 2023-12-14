周海媚突離世！前緋聞男友崩潰控訴「你們沒有照顧好她」

港星周海媚突離世的消息，震驚演藝圈，外界紛紛猜測她的死因，而她的前緋聞男友李貴府（現藝名李明昊），得知這噩耗後，崩潰發文指助理沒照顧好她。

李貴府與周海媚過去曾拍過廣告而傳出緋聞，當11日有網友爆出周海媚離世消息時，因為未經證實，所以他發文表示「等待明天結果，希望海媚姐一切都好！」還分享多張過去兩人的合照，12日周海媚工作示證實離世的消息後，他忍不住崩潰發文「你們沒有照顧好她！從那個助理開始！我很傷心！她離開了我的世界！你們太無恥了！無恥！無恥！」還發出一段自拍影片，邊哭邊控訴「太過份了！怎麼這樣！」網友覺得他應該知道一些內幕。

之後李貴府冷靜下來後，將之前的發文刪除，再次發文表示「這個年紀無需再蹭任何流量，昨天太傷心！感覺不可思議，所以痛哭了一場，也無需再拿我做任何話題，緋聞男友是我，但我根本不是她的前男友，一切皆如一場夢，尊重逝者！她的善良不會被遺忘」。

周海媚前緋聞男友李貴府發文控訴。 圖／擷自抖音

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