假唱風波延燒！湖南衞視「開名單」：拒絕假唱來真的
台灣天團五月天假唱風波鬧得沸沸揚揚，雖然上周在巴黎舉辦「好好好想見到你」演唱會，阿信全程開麥證明自己絕無假唱，狀況一極棒，同時發文回擊，仍無法阻止風波蔓延。日前湖南衛視芒果TV跨年晚會官宣，官方還特意強調「真唱」二字，並公布陣容。
湖南衛視芒果TV跨年晚會近日官宣，官方特地秀出大大的海報寫著，「拒絕假唱來真的」，並強調「全開麥真LIVE」，一度發起討論，有哪些歌手、藝人是完全可以真唱。
在已宣布的名單中有王一博、林俊傑、蔡依林、陳嘉樺、魏大勛、虞書欣、楊紫、楊冪、李現、趙露思、宋茜、組合Twins等藝人出席。其中不少實力派歌手，但有幾位也以演戲為主，不是專業歌手，全真唱確實相當考驗。
更多推薦
▪身世驚人！ 周海媚是「鑲白旗格格」家族地位顯赫
▪AKIRA、林志玲超甜！演唱會「偷偷放閃」3秒畫面網瘋傳
▪胡瓜、熊霓爆曖昧？丁柔安首度鬆口洩「真實狀況」
▪陶晶瑩痛批「YTR沒社會責任」 呼麻還開抖內：好像很跩
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言