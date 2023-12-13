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假唱風波延燒！湖南衞視「開名單」：拒絕假唱來真的

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
「超級女聲」是中國湖南衞視從2004年起主辦的大眾歌手選秀賽，知名歌手張靚穎、李宇春、周筆暢、何潔皆曾是節目選手。（取材自微博）
「超級女聲」是中國湖南衞視從2004年起主辦的大眾歌手選秀賽，知名歌手張靚穎、李宇春、周筆暢、何潔皆曾是節目選手。（取材自微博）

台灣天團五月天假唱風波鬧得沸沸揚揚，雖然上周在巴黎舉辦「好好好想見到你」演唱會，阿信全程開麥證明自己絕無假唱，狀況一極棒，同時發文回擊，仍無法阻止風波蔓延。日前湖南衛視芒果TV跨年晚會官宣，官方還特意強調「真唱」二字，並公布陣容。

湖南衛視芒果TV跨年晚會近日官宣，官方特地秀出大大的海報寫著，「拒絕假唱來真的」，並強調「全開麥真LIVE」，一度發起討論，有哪些歌手、藝人是完全可以真唱。

在已宣布的名單中有王一博、林俊傑、蔡依林、陳嘉樺、魏大勛、虞書欣、楊紫、楊冪、李現趙露思、宋茜、組合Twins等藝人出席。其中不少實力派歌手，但有幾位也以演戲為主，不是專業歌手，全真唱確實相當考驗。

湖南衞視拒絕假唱。圖／摘自微博
湖南衞視拒絕假唱。圖／摘自微博

湖南衞視跨年晚會陣容。圖／摘自微博
湖南衞視跨年晚會陣容。圖／摘自微博

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