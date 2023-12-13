一代女神香消玉殞 潘儀君憶片場互動「海媚讓我悲傷」

「最美周芷若」周海媚11日驟逝，一代女神香消玉殞，令多年影迷們震驚難以接受，合作過的演員更不捨，悲嘆再也看不到女神巧笑倩兮的大明星風範。潘儀君曾與周海媚合作過兩部戲，回憶當年遙不可及的女神，感嘆：「海媚，卻讓我悲傷。」

潘儀君曾和周海媚在1992年合作「末代皇孫」、1994年「倚天屠龍記」，回憶起當年相處點滴，「當時她已是大明星我才剛入行，拘謹內向不太敢主動攀談，戲裡的角色亦沒太多交集。」潘儀君提及，當時她和羅慧娟成為好友，戲殺青後仍持續交好，遇年節還會寄賀卡彼此祝福，但羅慧娟在2012年辭世，享年46歲，走得令人深感惋惜。

沒想到如今竟是周海媚的噩耗，潘儀君儀君感嘆：「如今，海媚，卻讓我悲傷。就像梅艷芳、張國榮，都曾陪著我們走過高低起伏的人生路，那些傷心的美好的值得記憶再三回味的，似乎都因他們的離去而少了什麼，像被稀釋的黑咖啡不再香醇濃郁。人到中年，欣喜於另一番風景，也躲不過愈來愈多的凋零與失去....」。

潘儀君(右起)、周海媚、馬景濤當年合作「倚天屠龍記」。圖／摘自潘儀君臉書

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