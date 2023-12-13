周海媚離世 黃安慟揭兩人私交「現在爽約了」

「最美周芷若」香港女星周海媚，今晚她家人在微博證實她已經於11日晚間離世，震驚演藝圈，也讓大批粉絲相當傷心。對此，近來久居大陸的藝人黃安則透露兩人的私交，表示雙方曾相約要在北京打羽球，得知周海媚逝世消息後感慨地說：「現在爽約了」

昨天晚間周海媚離世的消息一出，黃安今天一大早便在微博發文。黃安表示兩人過去曾有私交，兩人生日差了兩天，「我倆都是笑口常開、無可救藥的樂觀主義～射手座。我是後來才知道她也住在北京，當然，她是滿人，滿姓叫瓜爾佳氏，祖上當然住北京，而周海媚則出生在香港。」

此外，黃安還分享兩人私下閒聊內容，「我曾問她喜愛什麼運動，因為射手座也是過動兒，她說喜歡打羽毛球，跟我興趣相同，曾相約要在北京順義打球，現在爽約了。我們曾想過每一天，就是不敢想這一天。」

黃安今年4月傳出視網膜剝離回台開刀，術後休養誠心學佛，如今周海媚離世，他則認為學佛之人如果避諱談死就沒什麼好談的，最後以李連杰新書《李連杰尋找李連杰》為例，「死後不搞喪禮、不發訃告、火化之後回歸自然，李連杰是有修為的佛教徒，公開又大方的談生死 ，是很正常的。」

黃安分享周海媚微博發文。圖/摘自黃安微博

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