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龍年到怕犯太歲？民俗專家提醒這4生肖注意 簡單一招可化解

呂文婉遭同行算計痛失工作機會 嘆：金鐘獎應要頒給她

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
呂文婉分享遭到心機鬼算計的經驗。圖／緯來提供
呂文婉分享遭到心機鬼算計的經驗。圖／緯來提供

緯來「女王大人」邀請LaLa（蘇心甯）、呂文婉、張本渝、筠熙，上節目分享曾經被身邊心機小人傷害的故事。「前國光女神」LaLa（蘇心甯）控訴自己曾經被一位感情超好的乾妹妹傷害，氣憤表示：「吃我的、穿我的，連男人也睡我的。」讓她非常受傷。呂文婉則是被同質性藝人處處針對，害她失去工作機會。

LaLa分享自己有陣子就像渣男收割機一樣，七次就會有六次都選到不是很好的男生，後來聽取前輩建議，要帶著身邊姐妹幫忙鑑定，因此就帶著和自己感情非常好的乾妹妹，一起去鑑定當時覺得還不錯的對象，結果乾妹妹直言這個男生不行，手機一直在跟別的女生聊天，但LaLa還是決定交往，這位乾妹妹也在她們交往期間一直提醒LaLa，這男生在外面還有很多女朋友，讓LaLa心裡過不去而提分手，沒想到分手後被LaLa發現乾妹妹竟和這個男生在交往，還在公眾場合向LaLa哭訴：「妳不是希望我幸福嗎？妳要祝福我。」讓她傻眼。

呂文婉則分享自己上節目Re通告的時候，突然被告知有位同質性藝人向製作單位表示：「呂文婉說不跟我同台，所以只要有她就沒有我。」不僅亂造謠害她失去通告機會，最後對方還出大絕，在眾目睽睽下拉著呂文婉的手說她最近家裡事情比較多，情緒控管不好，做了很多不應該的事，並請求呂文婉的原諒，讓呂文婉驚嘆：「金鐘獎最佳女演員應該頒給她。」

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