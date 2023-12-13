五月天捲假唱疑雲、楊丞琳失言挨轟 國台辦說話了
針對五月天捲入假唱疑雲、楊丞琳失言道歉，大陸官方已經介入調查，目前尚無結論，國台辦發言人朱鳳蓮今天有所回應。
五月天上周在巴黎舉辦「好好好想見到你」演唱會，阿信全程開麥證明自己絕無假唱，狀況一極棒，同時發文回擊，五月天所屬相信音樂也表示配合調查，呼籲「相信五月天、相信音樂」。對於五月天大陸場次被網友爆料是假唱，國台辦發言人朱鳳蓮表示：「據了解，文化和旅遊行政部門正在核查具體情況。」
楊丞琳上周在河南鄭州舉行「LIKE A STAR」巡演，開玩笑稱「河南人不可以這樣子啦！你們已經有一些名聲耶，你們知道吧！愛騙人的事情，不可以騙我」，意外惹惱當地民眾，雖透過微博發文道歉仍無法平息網友怒火，大陸官方也接到投訴。對此，朱鳳蓮稱：「我們積極支持兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員來大陸發展。希望台灣演藝人員自覺弘揚行風藝德，樹立良好社會形象。」
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