快訊

龍年到怕犯太歲？民俗專家提醒這4生肖注意 簡單一招可化解

五月天捲假唱疑雲、楊丞琳失言挨轟 國台辦說話了

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
針對五月天捲入假唱疑雲、楊丞琳失言道歉，大陸官方已經介入調查，目前尚無結論，國台辦發言人朱鳳蓮今天有所回應。 圖/摘自微博
針對五月天捲入假唱疑雲、楊丞琳失言道歉，大陸官方已經介入調查，目前尚無結論，國台辦發言人朱鳳蓮今天有所回應。 圖/摘自微博

針對五月天捲入假唱疑雲、楊丞琳失言道歉，大陸官方已經介入調查，目前尚無結論，國台辦發言人朱鳳蓮今天有所回應。

五月天上周在巴黎舉辦「好好好想見到你」演唱會，阿信全程開麥證明自己絕無假唱，狀況一極棒，同時發文回擊，五月天所屬相信音樂也表示配合調查，呼籲「相信五月天、相信音樂」。對於五月天大陸場次被網友爆料是假唱，國台辦發言人朱鳳蓮表示：「據了解，文化和旅遊行政部門正在核查具體情況。」

楊丞琳上周在河南鄭州舉行「LIKE A STAR」巡演，開玩笑稱「河南人不可以這樣子啦！你們已經有一些名聲耶，你們知道吧！愛騙人的事情，不可以騙我」，意外惹惱當地民眾，雖透過微博發文道歉仍無法平息網友怒火，大陸官方也接到投訴。對此，朱鳳蓮稱：「我們積極支持兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員來大陸發展。希望台灣演藝人員自覺弘揚行風藝德，樹立良好社會形象。」

編輯推薦

延伸閱讀

陶晶瑩痛批「YTR沒社會責任」 呼麻還開抖內：好像很跩

男星身體亮紅燈！「帥臉腫成豬頭」驚悚照網驚呆

昔遭棄養賣房治病！82歲資深男星摔傷三度動刀 近況曝光

林青霞搭訕路人合照 對方還原情況「我本來是要拒絕」

相關新聞

周海媚離世 黃安慟揭兩人私交「現在爽約了」

「最美周芷若」香港女星周海媚，今晚她家人在微博證實她已經於11日晚間離世，震驚演藝圈，也讓大批粉絲相當傷心。對此，近來久居大陸的藝人黃安則透露兩人的私交，表示雙方曾相約要在北京打羽球，得知周海媚逝世消息後感慨地說：「現在爽約了」

呂文婉遭同行算計痛失工作機會 嘆：金鐘獎應要頒給她

緯來「女王大人」邀請LaLa（蘇心甯）、呂文婉、張本渝、筠熙，上節目分享曾經被身邊心機小人傷害的故事。「前國光女神」La...

五月天捲假唱疑雲、楊丞琳失言挨轟 國台辦說話了

針對五月天捲入假唱疑雲、楊丞琳失言道歉，大陸官方已經介入調查，目前尚無結論，國台辦發言人朱鳳蓮今天有所回應。

周海媚5年前來台頒金鐘凍齡容貌驚人 周芷若扮相成追憶

「最美周芷若」周海媚12日病逝，享年57歲。她曾在2018年來台擔任金鐘獎頒獎典禮嘉賓，還在舞台上表演節目，神還原經典角...

周海媚離世消息被封鎖 好友曝原因 「她容易受感染」

「最美周芷若」的香港女星周海媚，11日在微博上突然被傳離世消息，工作人員皆拒絕回應，等了1天，12日晚間她的工作室終於發...

55歲蕭薔臉貼地一字馬瑜伽體式好驚人！曝養身用這三寶

蕭薔2024慈善年曆歲末即將發行，邁入第28年，內容藏寶藏。這次她分享精靈女神的秘辛。藉由瑜伽、書法、園藝「三寶」日日養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。