周海媚5年前來台頒金鐘凍齡容貌驚人 周芷若扮相成追憶
「最美周芷若」周海媚12日病逝，享年57歲。她曾在2018年來台擔任金鐘獎頒獎典禮嘉賓，還在舞台上表演節目，神還原經典角色周芷若，至今仍讓觀眾記憶猶新，堪稱是當晚典禮的最美焦點。
周海媚來台擔任金鐘獎頒獎嘉賓時，氣質優雅、凍齡美貌看不出已年過半百，當時被問到保養祕訣，她也笑稱「我愛睡覺」，表示睡眠很重要。
她在典禮上和張軒睿一起擔任頒獎人，最令人驚喜的是，她在樂團八三夭搭配吳亮儀模特兒團隊走秀演出的「原生IP 讓戲劇跨界」表演，現場配合「倚天屠龍記」主題曲，再次穿上周芷若古裝扮相，神還原經典角色，當時服裝還是特別請設計師訂製銀灰色絲稠的時尚古裝扮相，壓軸出場驚豔全場。
三立表示，她出席頒獎典禮來台北時，下飛機抵達飯店已經很晚，將近午夜十二時，但很敬業堅持要試穿跟典禮團隊討論服裝造型，以及更優化，對細節表演很重視，堅持完美。她也很喜歡台北老天祿滷味，三立團隊特別買給她吃，她很開心。
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