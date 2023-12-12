周海媚離世消息被封鎖 好友曝原因 「她容易受感染」

「最美周芷若」的香港女星周海媚，11日在微博上突然被傳離世消息，工作人員皆拒絕回應，等了1天，12日晚間她的工作室終於發出聲明：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」證實噩耗，先前因為離世消息被完全封鎖，工作人員也不回任何問題，不過她的電影人好友田啟文，認為她免疫力較差，容易受影響，才不多接觸外界。

陸媒報導指出，田啟文12日下午受訪提到周海媚，指出她正在北京某醫院的重症病房接受治療，家人陪伴在側，只是自己也聯絡不上對方，不知道詳細情況。田啟文並表示周海媚長年飽受紅斑狼瘡的困擾，免疫力較差，容易出現感染情況。

田啟文並表示，「上一次是在電影節碰到她，當時我們還打了招呼」，只是沒想到兩人上次的見面已是最後一面。

商品推薦