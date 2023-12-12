快訊

周海媚最後現身照片曝光 真實狀態超驚人

美科技7大咖全跌 NDX卻罕見收漲？專家曝內情：七巨頭賣壓才開始

邰智源昨轟中正紀念堂吸菸區今點名感謝 蔣萬安留言邀任拒菸大使

周海媚離世消息被封鎖 好友曝原因 「她容易受感染」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
周海媚。圖／摘自微博
周海媚。圖／摘自微博

「最美周芷若」的香港女星周海媚，11日在微博上突然被傳離世消息，工作人員皆拒絕回應，等了1天，12日晚間她的工作室終於發出聲明：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」證實噩耗，先前因為離世消息被完全封鎖，工作人員也不回任何問題，不過她的電影人好友田啟文，認為她免疫力較差，容易受影響，才不多接觸外界。

陸媒報導指出，田啟文12日下午受訪提到周海媚，指出她正在北京某醫院的重症病房接受治療，家人陪伴在側，只是自己也聯絡不上對方，不知道詳細情況。田啟文並表示周海媚長年飽受紅斑狼瘡的困擾，免疫力較差，容易出現感染情況。

田啟文並表示，「上一次是在電影節碰到她，當時我們還打了招呼」，只是沒想到兩人上次的見面已是最後一面。

延伸閱讀

「燈火闌珊」遭奧斯卡撤銷原因曝 任達華認「我的錯」

周海媚離世 媽媽首悲痛發聲「到另一個世界繼續快樂」

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

快訊／周海媚離世！ 工作室發文證實了享年57歲

相關新聞

周海媚離世消息被封鎖 好友曝原因 「她容易受感染」

「最美周芷若」的香港女星周海媚，11日在微博上突然被傳離世消息，工作人員皆拒絕回應，等了1天，12日晚間她的工作室終於發...

55歲蕭薔臉貼地一字馬瑜伽體式好驚人！曝養身用這三寶

蕭薔2024慈善年曆歲末即將發行，邁入第28年，內容藏寶藏。這次她分享精靈女神的秘辛。藉由瑜伽、書法、園藝「三寶」日日養...

本土劇男神罹患巴瑞特氏食道症 醫警告「恐變食道癌」

GINO(蔡東威)長年拍8點檔導致不少職業傷害，他最近趁著休息進行全身健康檢查，意外發現罹患巴瑞特氏食道症，醫生警告他恐...

彭于晏遭玻璃割破手流血 劉德華現身給大驚喜！

劉德華監製主演香港犯罪動作電影「潛行」，集合金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出。彭于晏在...

最強賢內助！AKIRA深情感謝林志玲「我的心靈支柱」

國民姐夫AKIRA今天出席時尚精品開幕活動，一身帥氣皮衣神采奕奕。他被問到日前演唱會結束後的種種感想，除了依舊保持樂觀正...

控月嫂「100度滾水泡奶」反被告！ 王傳一妻無奈回應

43歲男星王傳一2017年與老婆林筱薇結婚，今年7月迎來二寶，他8月出席公益活動時，提及請來的月嫂因照顧孩子的習慣與老婆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。