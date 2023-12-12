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本土劇男神罹患巴瑞特氏食道症 醫警告「恐變食道癌」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
GINO坦言很想回到「天道」劇組繼續拍戲。記者沈昱嘉／攝影
GINO坦言很想回到「天道」劇組繼續拍戲。記者沈昱嘉／攝影

GINO(蔡東威)長年拍8點檔導致不少職業傷害，他最近趁著休息進行全身健康檢查，意外發現罹患巴瑞特氏食道症，醫生警告他恐怕有罹患食道癌的風險，他說因為拍戲造成的胃食道逆流太嚴重，拍戲期間吃飯又快，一吃完就躺下，長期下來才會出問題，醫生也要他每年最好做一次腸胃鏡，小心為上。

他因為拍戲累積不少新傷和舊傷，左手還是發麻的狀態，「我在『黃金歲月』那一檔，有場戲是我要拿水，結果水杯掉下來，我愣住，沒想到那麼嚴重。」他拍完「黃金歲月」本來要休息，沒想到後來一檔接一檔拍，最近難得休長假，他也開始復健，「我脖子有骨刺，手腕還有骨裂的地方，除了醫院復健，我還有找專門的教練做運動復健。」

而他的健康檢查報告最近出爐，雖然並無大礙，但他被檢查出有巴瑞特氏食道症，「醫生說這一不小心就會變成食道癌，所以要注意，他說我的狀況比較特別，每年都要來做一次腸胃鏡。」他也慶幸這次有放長假的機會，他才有時間做檢查，認為健康最重要。

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