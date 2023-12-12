最強賢內助！AKIRA深情感謝林志玲「我的心靈支柱」

國民姐夫AKIRA今天出席時尚精品開幕活動，一身帥氣皮衣神采奕奕。他被問到日前演唱會結束後的種種感想，除了依舊保持樂觀正面，他特別感謝林志玲，成為他背後最可靠的支柱。

雖然演唱會的音響凸槌，但AKIRA認為這反而是另類的驚喜，「危機就是轉機，現場演出這件事是活的，本來就可能有各種狀況，這樣的經驗也讓我們下一個階段可以更進步，帶來更好的節目給大家，我覺得也是很好的事情。」

AKIRA覺得遇到這樣的小問題反而會更有鬥志，同時也透露團隊籌備的時間很短，「工作人員也都不眠不休，非常辛苦」。無獨有偶，放浪兄弟台北演唱會的隔天，師弟團的演唱會也發生突發狀況。雖然這次後台硬體的乖乖失靈，但AKIRA笑說，下次會把綠色乖乖一包一包送到現場給大家。

他結束演唱會慶功宴回家後，林志玲大讚演出完美，第一時間給AKIRA滿滿鼓勵。AKIRA說：「志玲一直是我堅強的心靈支柱，真的很謝謝她，如果沒有她長期在台灣的耕耘，我在這邊可能也不會有這麼多人認識，我打從心裡感謝她，希望未來我們兩個有機會能回饋社會。」

說起演唱會，AKIRA滿滿的感謝與感動。他在看粉絲應援影片的時候淚流滿面，今天承認當時在舞台上哭慘，沒想到從日本來到台灣還能得到這麼多支持。接下來他沒打算給自己放假，要一直工作到農曆年才會休息。

現在的AKIRA已經是LDH愛夢悅的社長，有了放浪兄弟台北演唱會當敲門磚，明年他工作計畫滿滿，「希望可以把公司其他團體帶來台灣做不同的表演，像是見面會等不同形式，跟粉絲近距離接觸。」

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