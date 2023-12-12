快訊

全球新冠疫情處高點！國內死亡攀近5周新高 羅一鈞籲這族群快接種疫苗

一國三制？台灣大哥大被爆狂改「4G用多少付多少」方案 用戶氣合約細節都不同

網瘋傳周海媚死訊！ 名導陳勳奇揭「最新病況」

控月嫂「100度滾水泡奶」反被告！ 王傳一妻無奈回應

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
王傳一。本報資料照
王傳一。本報資料照

43歲男星王傳一2017年與老婆林筱薇結婚，今年7月迎來二寶，他8月出席公益活動時，提及請來的月嫂因照顧孩子的習慣與老婆有落差，導致老婆有產後憂鬱，只好在聘用5天後將月嫂辭退，不料，此舉引來月嫂不滿，向王傳一提告妨害名譽，11月雙方對簿公堂後，今（12）則傳喚王傳一老婆林筱薇出庭，對此王傳一經紀公司照樣無奈回應了。

王傳一在今年8月8日於羅慧夫顱顏基金會的魔法兔安撫金義賣記者會中，向媒體分享二寶出生喜悅，透露原本想和第一胎一樣請月嫂照顧，沒想到請來的月嫂帶孩子與老婆的習慣不同，例如會用100度的水泡奶，或在身上塗白花油與女兒同睡等，於是老婆在第5天便將月嫂辭退，還出現產後憂鬱症狀，王傳一則形容自己就像「傳令兵」，不僅要顧及老婆的心情，還要照顧當夜班照顧小女兒。

今日王傳一的老婆穿一身黑衣出庭，面對媒體詢問：「現在身心狀況都還好嗎？」她低調回應：「都還好」，至於事件相關是否已解釋清楚？她也點點頭，不願多說一句，隨即快步離去。王傳一經紀公司則表示，「一樣是很無奈，但案件在偵查中，我們會盡力配合相關程序，其餘的就不方便做任何評論」。

延伸閱讀

送別父親後首露面！劉德華面容憔悴「一夜間冒白髮」

黃心穎首談「偷吃許志安事件」 激動落淚喊：種什麼因得什麼果

中正紀念堂宣布全面禁菸！邰智源回應了

不爽Ella「找理由」缺席記者會？王識賢全說了

相關新聞

55歲蕭薔臉貼地一字馬瑜伽體式好驚人！曝養身用這三寶

蕭薔2024慈善年曆歲末即將發行，邁入第28年，內容藏寶藏。這次她分享精靈女神的秘辛。藉由瑜伽、書法、園藝「三寶」日日養...

本土劇男神罹患巴瑞特氏食道症 醫警告「恐變食道癌」

GINO(蔡東威)長年拍8點檔導致不少職業傷害，他最近趁著休息進行全身健康檢查，意外發現罹患巴瑞特氏食道症，醫生警告他恐...

彭于晏遭玻璃割破手流血 劉德華現身給大驚喜！

劉德華監製主演香港犯罪動作電影「潛行」，集合金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出。彭于晏在...

最強賢內助！AKIRA深情感謝林志玲「我的心靈支柱」

國民姐夫AKIRA今天出席時尚精品開幕活動，一身帥氣皮衣神采奕奕。他被問到日前演唱會結束後的種種感想，除了依舊保持樂觀正...

控月嫂「100度滾水泡奶」反被告！ 王傳一妻無奈回應

43歲男星王傳一2017年與老婆林筱薇結婚，今年7月迎來二寶，他8月出席公益活動時，提及請來的月嫂因照顧孩子的習慣與老婆...

昔當老公面喇舌王大陸 「我的少女時代」導演認離婚

製作人陳玉珊今（11）日在ＩＧ限時動態證實已與化妝師老公Jason離婚，結束超過20年的婚姻，她簡短提到：「離婚是真的，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。