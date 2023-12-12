控月嫂「100度滾水泡奶」反被告！ 王傳一妻無奈回應
43歲男星王傳一2017年與老婆林筱薇結婚，今年7月迎來二寶，他8月出席公益活動時，提及請來的月嫂因照顧孩子的習慣與老婆有落差，導致老婆有產後憂鬱，只好在聘用5天後將月嫂辭退，不料，此舉引來月嫂不滿，向王傳一提告妨害名譽，11月雙方對簿公堂後，今（12）則傳喚王傳一老婆林筱薇出庭，對此王傳一經紀公司照樣無奈回應了。
王傳一在今年8月8日於羅慧夫顱顏基金會的魔法兔安撫金義賣記者會中，向媒體分享二寶出生喜悅，透露原本想和第一胎一樣請月嫂照顧，沒想到請來的月嫂帶孩子與老婆的習慣不同，例如會用100度的水泡奶，或在身上塗白花油與女兒同睡等，於是老婆在第5天便將月嫂辭退，還出現產後憂鬱症狀，王傳一則形容自己就像「傳令兵」，不僅要顧及老婆的心情，還要照顧當夜班照顧小女兒。
今日王傳一的老婆穿一身黑衣出庭，面對媒體詢問：「現在身心狀況都還好嗎？」她低調回應：「都還好」，至於事件相關是否已解釋清楚？她也點點頭，不願多說一句，隨即快步離去。王傳一經紀公司則表示，「一樣是很無奈，但案件在偵查中，我們會盡力配合相關程序，其餘的就不方便做任何評論」。
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