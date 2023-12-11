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昔當老公面喇舌王大陸 「我的少女時代」導演認離婚

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
陳玉珊(左)與「我的少女時代」男主角王大陸。圖／摘自臉書
陳玉珊(左)與「我的少女時代」男主角王大陸。圖／摘自臉書

製作人陳玉珊今（11）日在ＩＧ限時動態證實已與化妝師老公Jason離婚，結束超過20年的婚姻，她簡短提到：「離婚是真的，以恢復單身以恢復單身一段時間。過去過去已翻篇，未來各自安好，過好過好新人生。」

陳玉珊和Jason結婚超過20年，育有1子1女，她除了顧好家庭，工作能力也強，2015年因拍電影「我的少女時代」聲名大噪，當年在「我的少女時代」慶功宴上，更被王大陸連續2次捧臉熱吻，老公在一旁仍吻到忘我，但當時兩人婚姻沒有因此風波受到太大影響，後來她還曾在曾在臉書發出被王大陸壁咚的照片，被問到「會不會後悔結婚？」她否認說：「不會呀，我老公很帥的。」更稱自己老公長得酷似劉德華。

其實陳玉珊在今年9月底出席簡廷芮婚禮時就沒帶著另一半，而臉書也刪掉近期的夫妻合照，如今她認了離婚，可見已有徵兆。

陳玉珊離婚。圖／摘自IG
陳玉珊離婚。圖／摘自IG

陳玉珊曾執導「我的少女時代」。圖／摘自臉書
陳玉珊曾執導「我的少女時代」。圖／摘自臉書

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