多部夯劇都有他！日本知名男演員染毒被捕
日本男星村杉蟬之介驚傳遭到警方逮捕，他因為持有毒品，涉嫌違反日本毒品特例法。福島縣警方表示，村杉從2022年11月上旬到2023年1月中旬前後，多次透過網購取得大麻等非法藥物，而村杉在被捕後也承認犯下錯誤行為。
村杉是日劇中的綠葉演員，曾演出過「小海女」、「家政夫三田園」、「派對咖孔明」等，觀眾對他長相都不陌生。而且他本身具有斜槓才藝，是搖滾樂團的成員之一，58歲照樣活躍於演藝圈。
如今他因染毒被捕，演藝事業毀於一旦，未來不管是歌唱或戲劇演出，恐難再看到他的身影。
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