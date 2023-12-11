得罪高層「天道」被消失？GINO首露面全說了

GINO(蔡東威)11月傳出因惹毛三立長官，被迫退出正在拍攝的戲劇「天道」，他昨代言網紅「彼得爸與蘇珊媽」推出的皮件，談到在劇中「被消失」，他坦言一個巴掌拍不響，自己一定也有做不對的地方，才會留給別人話柄，只是沒想到事實會被扭曲成這樣，至於對外放話的人是誰，他心裡有數，但不想追究，認為難得有機會放長假也不錯。

GINO先前被爆出拍「天道」的拜別磕頭場面要求穿護膝，另外某天他對排練有疑義，總監製在副控室對他說如果覺得拍得不好，可以再來一次，他竟回「你們覺得OK的話，我無所謂」，現場氣氛瞬間凍結，結果他沒多久也被冷凍，演出的角色被安排出國。GINO昨首次露面回應，他說「跟我合作過的演員和工作人員，應該都知道我是一個...要我跪要我磕頭，要求護膝，我都是用一個很有禮貌的方式，畢竟我都44歲了，沒辦法像以前什麼都真的來。」

而排練時對長官不敬，他說「在拍的時候，我們演員都會彩排先走一遍，因為每天要拍很多場戲，不可能都出全力，走一遍的時候我們會出一半的力氣，結果他們說『好下一場』的時候，我們都傻眼了，不僅是我，我就問能不能再一次，但現場沒人吭聲，靜默了很久，我就說好吧那沒關係，我沒有講『我無所謂』這種話。」他說，當時上面的導播就是副總，「如果你是演員，會那麼白目嗎？」直呼用想的也知道邏輯不通。

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