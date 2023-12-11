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楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…大陸官方出手了

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
楊丞琳全心投入「LIKE A STAR」巡演。圖／摘自微博
楊丞琳全心投入「LIKE A STAR」巡演。圖／摘自微博

楊丞琳9日在河南鄭州舉行「LIKE A STAR」巡演，因1句玩笑話惹惱當地民眾，並登上微博熱搜，昨日透過微博發文道歉，但未能平息網友怒火。據大陸「共富財經」報導，河南省文旅廳表示經過組織改革之後，不再接受民眾投訴，而鄭州市證實有民眾透過市民服務熱線投訴，目前正在落實當中，將轉進相關部門進行後續處理。

楊丞琳當晚正在台上演唱，攝影機意外捕捉到台下有對熱吻的情侶，引發全場尖叫，楊丞琳唱完之後希望能夠找到對方，但台下粉絲們一直狂喊，她表示找不到就不繼續唱，最後因為一直找不到，她急喊「河南人不可以這樣子啦！你們已經有一些名聲耶，你們知道吧！愛騙人的事情，不可以騙我」。

這番言論不只讓在場的當地人不舒服，也慘遭網友砲轟「河南人招誰惹誰」、「河南人這些年沒少受地域歧視」、「她從出道到現在說話不過腦已經不稀奇了」，不過也有另一派網友力挺表示「雖然是事實，但別公開說」、「說事實而已，玻璃心還對號入座」，更心疼她犯了無心之過卻慘遭圍剿，還有當地的歌迷說自己也在現場，但並不覺得受到攻擊，大讚她表現很棒。

她昨日在微博發文道歉，表示：「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉。」

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