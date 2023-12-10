「如懿傳」爆紅女星憶遭媽「丟剪刀插腿」 驚悚過程全曝光
女星辛芷蕾以宮廷劇「如懿傳」中的「嘉貴妃」一角爆紅，美豔形象深植人心，近來她與迪麗熱巴、秦嵐、秦海璐、趙昭儀等人參加節目「花兒與少年5」，節目中辛芷蕾提到自己小時候曾被媽媽丟剪刀，剪刀還插到腿上，引發網友熱烈議論。
辛芷蕾在節目中提到，她10幾歲的時候曾和媽媽大吵一架，當時媽媽正在剪東西，氣得直接把剪刀丟向她，「一剪子飛過來，就插我腿上了，給我嚇得，多虧那剪子小你知道吧。」後來她向外婆告狀，媽媽就被外婆拿棍子追著跑，眼見這等戲碼上演，她嘆道：「我就知道了，遺傳。」
而這段節目播出後，引發網友討論，為此辛芷蕾特別發文解釋道，「我媽讓我給她澄清一下～第一，小時候我太調皮了！第二，她扔的是修眉毛的小剪刀，紮在了棉褲上！第三，她很愛我，大部分時間都很溫柔，就那一次暴躁！ 」趕緊為媽洗刷清白。
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