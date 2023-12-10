徐若瑄驚爆離婚 細數9年婚夫妻歷經4大風波
徐若瑄今天傳出與「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰結束9年婚姻，他們育有1子，據悉兒子Dalton會繼續留在新加坡求學。其實徐若瑄這9年也是經歷過不少風波，他們一起攜手挺過大風大浪，沒想到還是要走上離婚的選擇。
徐若瑄因拍攝電影「72小時莎到你」在2013年與投資方李雲峰相識，隔年就閃電結婚，婚姻初期一度傳出李雲峰欠債高達14億港元（逾56億台幣），徐若瑄當時力挺丈夫。
而徐若瑄婚後隔年生子，屬高齡產婦的她曾透露在懷孕安胎期間，打了300多針，屁股打到幾乎無處可再扎針，超過138天沒洗澡，吃喝拉撒一切生理需求都在床上躺著解決，當時因為雙腿長期沒有走路、肌肉無力，產後經過一段時間復健養身，才重新站起來，過程相當辛苦。
她修復完後也復出工作，不僅拍電影還當監製、代言、新歌工作滿檔，被傳她要復出幫丈夫還債。徐若瑄否認傳言，直言女人該有自己事業，而繼續從事演藝工作也是為興趣，她撰文大讚丈夫「能嫁一個顧家、互相體諒、互相尊重，並在婚後還願支持我繼續做自己喜歡的工作的好先生，是我的幸福。」
直到前年徐若瑄也捲入王力宏婚內出軌事件，讓她幾度低調行事，當時老公也力挺發文捍衛妻子清白，怎料撐過大風大浪後，卻在看似風平浪靜的生活中宣告結束婚姻，讓不少粉絲相當錯愕。
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