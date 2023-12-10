快訊／徐若瑄驚爆離婚！結束9年婚 3天前有跡象
徐若瑄傳和「新加坡馬可波羅海業集團」主席李雲峰結束9年婚姻，據「鏡週刊」報導，兩人已在上個月簽字離婚，似因個性不合加上工作關係長期分隔二地協議離婚。
其實3天前徐若瑄就在社群軟體抒發心情，表示自己心情很不快樂，如今爆出此消息，疑似日前的心情不好就是因為離婚一事。
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