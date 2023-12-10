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楊丞琳一句「河南人愛騙人」挨轟 火速發文道歉

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
楊丞琳近來在大陸舉行巡迴演唱會。 圖／擷自微博
楊丞琳近來在大陸舉行巡迴演唱會。 圖／擷自微博

楊丞琳9日在河南鄭州舉行演唱會，結果在舞台上的一句玩笑話，引發大陸網有不滿，認為她對河南人有偏見，之後她也在微博發文道歉。

楊丞琳演唱會途中有在場的情侶觀眾在親吻，正好被攝影機拍到，引發全場尖叫，楊丞琳唱完歌後，就想知道是哪對情侶，頻問台下觀眾在哪裡？不過台下粉絲們在一直狂喊，讓她笑稱「鄭州人好調皮」，還表示找不到就不繼續唱歌，不過最後一直找不到，她急喊「河南人不可以這樣子啦！你們已經有些名聲，愛騙人的事情，不要騙我」。

楊丞琳在演唱會上的這番言論，立刻遭到網友砲轟「人家花錢來看她，她當面地域黑，人家肯定不舒服」、「河南人覺得非常不適」、「她從出道到現在說話不過腦已經不稀奇了」，也網友力挺她「講得的沒錯啊不給說嘛？」10日楊丞琳在微博發文道歉「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉。」

楊丞琳發文道歉。 圖／擷自微博
楊丞琳發文道歉。 圖／擷自微博

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