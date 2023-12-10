遭小S當眾質疑包包「是真的嗎」 王思佳真實反應曝光
王思佳今年5月身陷假包疑雲，她後來開直播澄清，雖仍未直球回應包包真假，但事件過後她也漸漸恢復正常生活，日前她上東森「小姐不熙娣」，在節目上展示名牌包，小S大喇喇問她「所以妳現在手上那個是真的嗎？」王思佳一臉嚴肅回答「是真的啊」，接著哀怨看向鏡頭，小S則笑倒在椅子上，場面逗趣。
王思佳因為假包事件，事業一度跌入谷底，不過隨著時間流逝，她又重新出現在大眾視野，只是外界對她的誠信已多少打折，她上「小姐不熙娣」，對於小S的犀利提問「手上那個是真的嗎」，她無奈回「是真的啊」，助理主持派翠克更驚呼「妳忍多久開這種地獄哏」，小S接話「我剛剛誤踩地雷，嚇死我了！」讓王思佳聞言忍不住大笑。
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