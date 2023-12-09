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邵雨薇甜洩吳慷仁得獎喜悅沒消化完 愛貓離世想到就哭

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
邵雨薇平日很注重永續環保。記者 王聰賢／攝影
邵雨薇平日很注重永續環保。記者 王聰賢／攝影

女星邵雨薇9日出席潮環保市集活動，擔任環保大使的她透露自己平日生活中也是隨手做環保，不但隨時攜帶環保杯，男友吳慷仁也會跟著做。上月她的愛貓「哥哥」不幸過世，邵雨薇在現場也難掩悲傷心情，表示短期內不會再養新的寵物，因為無法替代牠的位置。

身為環保大使，邵雨薇表示為減少碳排放量，自己只有晚餐會吃肉：「平時也會攜帶環保杯出門，希望大家能從日常中，一起為地球做一件小事。」她透露妹妹做的就是環保行業，所以時不時會收到贈品存貨，自己最高記錄帶3個環保杯出門，「一個裝雞精、一個裝水，另外就放飲料。」她透露男友吳慷仁也一樣比照辦理，倡導永續理念。

她的愛貓「哥哥」上個月因病過世，她說貓咪已經生病一陣子了，已經有心理準備，但是難過的心情還是存在，現在就盡量跟大家聊天分散想念的心情，「想到就會想哭，牠是很親人的貓咪，4年來天天都黏在我身邊。」短期內沒考慮再養寵物，「沒辦法找個貓來替代牠的位置。」

邵雨薇和金馬影帝吳慷仁穩定交往3年，她說吳慷仁得獎後十分忙碌，忙著各地宣傳，希望大家以看到「富都青年」這部片為主，也笑說吳慷仁得獎的喜悅應該還沒消化完。

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邵雨薇出席活動談環保議題。記者 王聰賢／攝影
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邵雨薇說男友吳慷仁還沒消化完得獎的喜悅。記者 王聰賢／攝影
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邵雨薇出席活動為環保盡心力。記者 王聰賢／攝影
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邵雨薇擔任環保大使。記者 王聰賢／攝影
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邵雨薇平日都帶著環保杯出門。記者 王聰賢／攝影
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