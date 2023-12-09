Joeman開箱寶可夢曝「出國買比較快」 揭價格貴30%

知名百萬YouTuber Joeman先前呼麻遭逮，第一時間拍攝道歉影片後陸續回到工作崗位。他昨（8）天開箱新開幕的寶可夢中心，驚呼人潮太驚人，也因為太晚去什麼也沒買到。另外他也曝光日本同步品項價格與台灣限定商品，認為相較之下不如出國買還比較快。

Joeman昨天前往新開幕的寶可夢中心開箱，見到超長人龍的他預估有1500人在現場排隊，他也估計排隊人潮熱度會持續2到3周左右，提醒願意排隊領整理券再來。另外他也透露跟日本同步的商品換算匯率大概貴20%至30%，除非中意限定商品，不然近期有要去日本打算的朋友直接出國買會比較快。

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