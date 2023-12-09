酗酒喝到肝衰竭昏迷！男星嚇壞「離死神最近的一次」
曾治豪在今年國慶日升格當爸，迎來女兒出生，但曾治豪卻曾因長期酗酒習慣導致肝功能受損。近日他到「聚焦2.0」分享發病過程，曾治豪表示，過去他習慣依賴飲酒舒緩壓力，不喝就渾身不對勁，最後身體不堪負荷引發肝衰竭緊急送醫，驚險過程讓他大嘆「這是我人生中離死神最近的一次」。
過去賀一航曾因心血管阻塞緊急送醫，過程中一度休克，透過電擊急救才從死神手中搶救回來，因此當曾治豪出現「胸悶、手抖」的情況時，都會聯想到是心臟疾病問題。直到某天雙手不停顫抖，前往就醫過程中突然昏厥不醒人事，那時才得知原來是罹患「肝衰竭」。
他回憶，當時黃疸指數13、肝指數GOT高達567，嚴重程度讓醫生評斷需要送進ICU加護病房，歷經3周的治療與休養才逐漸恢復健康，曾治豪從鬼門關前走一遭，也讓他體悟到健康的重要性。
曾治豪坦言，自己年紀輕輕就踏進演藝圈，為壓抑內心緊張感就會透過酒精麻痺，長期下來就演變成惡性酗酒、嚴重影響身心健康。現在曾治豪身邊多了妻女陪伴，他也在節目中澄清「已經戒除壞習慣」，飲食上則跟著女兒一起清淡飲食，不再揮霍健康。
神經內科陳龍主任提醒觀眾，家庭或工作壓力都容易提高中風風險，若有不良嗜好如抽菸喝酒、運動量不足等，平時生活習慣都需要多加留意，相關內容於本週六晚間8點年代新聞50頻道播出。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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