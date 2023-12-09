饒河夜市捕捉日本女神 粉絲喊：野田妹 上野樹里回了

因為演出「交響情人夢」聲名大噪的日本人氣女星上野樹里昨天（8日）與導演熊澤尚人抵台宣傳電影作品「鄰人Ｘ：謎樣的女子」，兩人前往鼎泰豐用餐，大啖招牌美食小籠包、牛肉麵，甚至走在路上都有人大喊「野田妹」，她也親民回應。

上野樹里、熊澤尚人昨晚前往松仁威秀影城舉辦台灣首場特別放映暨見面會，她用中文及台語向粉絲們打招呼，先是問候大家「呷飽未」，接著再用中文分享道，「我吃了小籠包和珍奶！」讓近400名粉絲笑得非常開心。

其中一名粉絲熱情寫下自己非常喜愛熊澤尚人及上野樹里17年前合作的作品「電影情人夢」，想問兩人時隔多年再合作的心得？熊澤尚人表示，「上野樹里一直是個不被外在影響價值觀的人，因此覺得她非常適合「鄰人Ｘ：謎樣的女子」當中柏木良子這個角色。這次再合作也覺得樹里成長了不少，整個人也溫柔了許多！」上野樹里也坦言，自己當年和熊澤導演合作才20歲，比較活在自己的世界，現在再合作，更會多多觀察周遭其他人，發現熊澤導演真的是個很棒的導演，能再次合作非常開心。

上野樹里被問到為何接演這個形象與她大相逕庭的角色時，她坦言最初是被片名吸引，也對這充滿神秘感的角色感到好奇，「這幾年適逢疫情，看到很多國高中生從入學開始就戴著口罩上學，到畢業後還是都戴著口罩，從未看清同學們的面孔，讓我意識到人與人的關係有很劇烈的改變，因此這部電影所探討的議題也顯得更為重要！」

此外她也特地感謝因為有台灣粉絲的支持，這部電影才得以問世。此行她也誠意滿滿戴上片中穿戴的項鍊及手環，並且穿上自己自己的服裝品牌特地為台灣行訂製的服裝。活動結束後，上野樹里一行人立刻馬不停蹄前往饒河街夜市大啖美食，接連享用了臭豆腐、海鮮羹、酸梅湯、冬瓜茶等道地美食，甚至開心地開直播和粉絲們大方分享台灣行。一路上遇見粉絲吶喊「野田妹！」上野樹里也熱情用中文回應「你好！」超級親民。電影15日正式在台上映。

上野樹里、熊澤尚人出席「鄰人Ｘ：謎樣的女子」見面會。圖／天馬行空提供 上野樹里（右）、熊澤尚人在101前合影。圖／天馬行空提供 上野樹里（右）、熊澤尚人曾合作「電影情人夢」。圖／天馬行空提供

商品推薦