快訊

108課綱古文爭議吵翻天 葉丙成指「它」才是台灣教育真正問題

亞錦賽／傻眼！日韓打到一半 大巨蛋螢幕全黑還閃現猿象打線

網紅帶食材、加熱工具 機艙廁所自製飛機餐！網驚：怎麼過安檢

甄妮突發聲砲轟一代玉女歌手 暗指王馨平「反骨」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
甄妮、王馨平。本報資料照、摘自IG
甄妮、王馨平。本報資料照、摘自IG

有「樂壇風紀股長」之稱的甄妮曾多次在臉書發聲砲轟，近日港星鄭嘉穎和馬國明兩人鬧不合，沒想到就連曾和鄭嘉穎有過一段情的王馨平也被捲入，甄妮更在社群暗指她反骨。

甄妮先在臉書發文，「不要太高興就不會太悲傷，凡是平常心，平平安安最重要。」本來在留言區聊得愉快，而後突然提起昔日一手挖掘出來的王馨平改名的往事，「王馨平這三個字，是我請長輩特別以筆畫（劃）運程測算出來的專利品，契婆婆有特別提醒我，取此明可以小成名，但極反骨，你要不要考慮另一個比較溫順的名字？嗯！使用這三個字不就是想紅嗎！」

甄妮而後補充「反骨～早就知道的」、「對毫無誠信可言的人，我提都不想提，人家現在還在『撈』就放一馬吧！好嗎？（考慮中）」，更意有所指「當年因為一個反骨人，令我和幾位多年老友心生嫌隙，他們怪我不給面子，那就減少往來囉！現在想想，實在是不值得，而每位老友都是響噹噹的人物，唉！可惜呀」。

最後，甄妮還表示：「此姝斟茶謝罪之日，自稱結婚去，並退出藝圈示誠意，結果？癢癢難耐！至今欠我的仍欠著呢！恐怕要帶入棺了。」另有人指出當年甄妮發掘王馨平當歌手，並擔任她的經紀人，並憑一首「別問我是誰」在亞洲大紅，更成功打開台灣市場，但在1995年因為合約鬧上法院，王羽護女，因而與甄妮決裂，最終王馨平出面當和事佬，不過甄妮似乎仍耿耿於懷。

編輯推薦

甄妮。圖／本報資料照
甄妮。圖／本報資料照
王馨平。圖／摘自IG
王馨平。圖／摘自IG

相關新聞

甄妮突發聲砲轟一代玉女歌手 暗指王馨平「反骨」

有「樂壇風紀股長」之稱的甄妮曾多次在臉書發聲砲轟，近日港星鄭嘉穎和馬國明兩人鬧不合，沒想到就連曾和鄭嘉穎有過一段情的王馨...

昔鬼門關前走一遭！90歲鑽石歌王腹痛暈倒最新現況曝光

剛於台南開完個人演唱會的資深藝人林沖，陸續收到幾間新加坡教會的邀請，馬不停蹄前往新加坡展開半個月的演出分享兼私人度假行程...

林志玲去看演唱會！AKIRA公然放閃：我會更賣力

「國民姐夫」AKIRA今天率領放浪兄弟以及師弟團THE JET BOY BANGERZ抵台，準備明天在台北流行音樂中心開...

2024大選辯論拍板定案！ 11家媒體聯手拚了

2024總統大選倒數36天，備受選民期待的正副總統候選人辯論何時登場？三方競選陣營今日（12/8）在公視與多家媒體共同協...

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

英國哈利王子與妻子梅根和皇室之間的裂痕，似乎還是沒有彌合，近日又因為皇室主動對外放消息，稱現任英王查爾斯邀請小兒子哈利參...

孫翠鳳拍廣告挺MIT 開金嗓唱人生如親騎白馬過三關

明華園當家天王孫翠鳳8日出席活動，她的母親上月因感冒引發肺炎離世，享壽102歲。她出席活動時表示媽媽很有福報，走得很安詳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。