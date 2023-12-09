昔鬼門關前走一遭！90歲鑽石歌王腹痛暈倒最新現況曝光

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聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
林沖(左)在新加坡和好友陳明利相見。圖／經紀人kevin提供
林沖(左)在新加坡和好友陳明利相見。圖／經紀人kevin提供

剛於台南開完個人演唱會的資深藝人林沖，陸續收到幾間新加坡教會的邀請，馬不停蹄前往新加坡展開半個月的演出分享兼私人度假行程。熱愛美食的他免不了要吃當地知名料理例如叻沙、咖椰吐司、紅豆燉奶，還特地前往香港知名製作人蔡和平、新加坡知名藝人李南星新開的店拜訪，碰到不少歌迷爭相合照。

最驚險的是，大啖美食的林沖吃了不少榴槤，結果肚子痛到快暈過去，痛到眼睛模糊全身發熱，由於是在其中一場演出前一天，他與經紀人又擔心又著急，心想勉強撐一下，如果還是沒好就得送急診了，幸虧在最後一刻終於稍微緩解，表演也如期舉行，林沖的敬業值得敬佩，病痛之時最掛心的仍是表演。

因為林沖難得過來新加坡，許多當地新加坡媒體紛紛邀約採訪，他也參加了香港知名漫畫家黃玉郎的展出拍賣活動，在現場碰到不少過去的老友包含現在人稱保險天后的陳明利，讓這次的新加坡行儼然成為一場好朋友的相見歡！

假期的尾聲，林沖特地前往當地錄音室錄唱新的福音歌曲，希望帶回台灣於更多演唱裡分享。林沖九十歲仍活躍於演出、熱愛生活，給了大家很好的榜樣，在高齡化社會的我們不僅要活到老學到老，像林沖一樣不放棄對生命的追求與熱情！

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林沖(右)到新加坡特別前往李南星的店捧場。圖／經紀人kevin提供
林沖(右)到新加坡特別前往李南星的店捧場。圖／經紀人kevin提供

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