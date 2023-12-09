昔鬼門關前走一遭！90歲鑽石歌王腹痛暈倒最新現況曝光
剛於台南開完個人演唱會的資深藝人林沖，陸續收到幾間新加坡教會的邀請，馬不停蹄前往新加坡展開半個月的演出分享兼私人度假行程。熱愛美食的他免不了要吃當地知名料理例如叻沙、咖椰吐司、紅豆燉奶，還特地前往香港知名製作人蔡和平、新加坡知名藝人李南星新開的店拜訪，碰到不少歌迷爭相合照。
最驚險的是，大啖美食的林沖吃了不少榴槤，結果肚子痛到快暈過去，痛到眼睛模糊全身發熱，由於是在其中一場演出前一天，他與經紀人又擔心又著急，心想勉強撐一下，如果還是沒好就得送急診了，幸虧在最後一刻終於稍微緩解，表演也如期舉行，林沖的敬業值得敬佩，病痛之時最掛心的仍是表演。
因為林沖難得過來新加坡，許多當地新加坡媒體紛紛邀約採訪，他也參加了香港知名漫畫家黃玉郎的展出拍賣活動，在現場碰到不少過去的老友包含現在人稱保險天后的陳明利，讓這次的新加坡行儼然成為一場好朋友的相見歡！
假期的尾聲，林沖特地前往當地錄音室錄唱新的福音歌曲，希望帶回台灣於更多演唱裡分享。林沖九十歲仍活躍於演出、熱愛生活，給了大家很好的榜樣，在高齡化社會的我們不僅要活到老學到老，像林沖一樣不放棄對生命的追求與熱情！
更多推薦
▪五月天假唱風波 陸媒預測「調查結果」曝光！
▪梁洛施曾未婚退圈生3子 35歲回春美貌驚訝曝光
▪啦啦隊女孩為拍寫真「脫剩一條線」！她更猛直接全裸
▪昔鬼門關前走一遭！90歲鑽石歌王腹痛暈倒最新現況曝光
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言