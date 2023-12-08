林志玲去看演唱會！AKIRA公然放閃：我會更賣力

「國民姐夫」AKIRA今天率領放浪兄弟以及師弟團THE JET BOY BANGERZ抵台，準備明天在台北流行音樂中心開唱。他們下午在記者會上幫主唱TAKAHIRO慶祝39歲生日，AKIRA也大方放閃，等不及要在林志玲面前大展身手。

林志玲先前出席金馬獎頒獎典禮時，曾在受訪過程中透露一定會出席放浪兄弟台北演唱會。AKIRA當然知道老婆心意，今天在記者會上表示不會因此感到緊張，因為平日在家就常常跳Krump給她看，在舞台上絕對會更賣力。AKIRA說：「台灣的家人能來看演唱會是我的夢想，很開心。」

TAKAHIRO在台灣度過39歲生日，第一次聽說台灣有「逢九要低調」的習俗，幽默表示：「有猜到成員會幫我慶生，那他們蛋糕可能要趕快取消囉！」身為壽星的他除了許願這次台北演唱會圓滿成功，不忘期待能在慶功宴上喝到好酒，因為上次AKIRA招待的威士忌令他太難忘。

AKIRA現在已經接下酒品代言，直接答應會招待麻吉們暢飲美酒，只是這回不是威士忌，全部換成他的代言品牌。

他們母雞帶小雞，趁這次演出讓師弟THE JET BOY BANGERZ有露臉機會。AKIRA特別介紹佐藤陽小時候曾在台灣日僑學校就讀。佐藤陽害羞預告中文早就生疏，一句「我會盡全力表演」講了兩次才成功，逗得全場笑聲連連。

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放浪兄弟帶著師弟團一起出席記者會。記者王聰賢／攝影 TAKAHIRO歡慶39歲生日。記者王聰賢／攝影

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