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2024大選辯論拍板定案！ 11家媒體聯手拚了

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
公視屆時將轉播總統大選辯論。圖／公視提供
公視屆時將轉播總統大選辯論。圖／公視提供

2024總統大選倒數36天，備受選民期待的正副總統候選人辯論何時登場？三方競選陣營今日（12/8）在公視與多家媒體共同協商達成共識，確定總統候選人電視辯論訂於12月30日下午2點舉行，副總統候選人辯論則暫定2024年1月1日下午2點舉行，兩場辯論皆在公視製播。

三方競選陣營代表與多家媒體協商所得結論如下：

一、 總統候選人電視辯論會，訂於2023年12月30日(星期六)下午兩點，在公共電視台舉行。

二、 副總統候選人電視辯論會，暫訂於2024年1月1日(星期一)下午兩點，在公共電視台舉行，待柯競辦確認。

三、 以上兩場電視辯論會，皆由公廣集團董事長胡元輝擔任主持人。

四、 此次辯論會由中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦，公視製播，同步免費供訊給所有廣播、電視及網路媒體，全程手語服務。

五、 第一場總統候選人發言順序，經抽籤後依序為賴清德先生、侯友宜先生、柯文哲先生。由五家代表媒體提問。

六、 第二場副總統候選人發言順序，經抽籤後依序為蕭美琴女士、吳欣盈女士、趙少康先生。由四家代表媒體提問。

辯論全程參照往例，在協商會議中也經過三方競選團隊同意，包括候選人申論、媒體代表提問與三位候選人交互詰問等三大部分，預計單場辯論（包括中場休息時間）總長度為2小時30分鐘。

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