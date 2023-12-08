哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

英國哈利王子與妻子梅根和皇室之間的裂痕，似乎還是沒有彌合，近日又因為皇室主動對外放消息，稱現任英王查爾斯邀請小兒子哈利參加自己的75歲生日會，哈利卻拒絕邀請，氣得哈利的人員澄清並無此事，最近哈利在一則全新聲明中表示，自己是被迫離開王室、離開英國，引起軒然大波。

哈利的法律團隊，近期因為在英國的維安被取消，而與英國內政部展開法庭官司，英國獨立電視台的報導更指出，雖然哈利沒有出庭，但他表示自己是被迫離開王室，「我和我的妻子在2020年被迫辭去這項職務並且離開這個國家，英國是我的家，英國是我的孩子們繼承傳統的核心，也是我希望他們能夠感到賓至如歸、就像是他們現在住在美國的家一樣的地方。但是如果沒有辦法確保他們的安全，這一切就不可能發生。」

然則，哈利王子的委任律師Shaheed Fatima曾在2022年表示哈利很想回家，「回來看看家人和朋友，並且持續這些貼近他內心的慈善事業」，不過內幕為何，還尚待官司結果更為水落石出才能明瞭。

商品推薦