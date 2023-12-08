孫翠鳳拍廣告挺MIT 開金嗓唱人生如親騎白馬過三關

明華園當家天王孫翠鳳8日出席活動，她的母親上月因感冒引發肺炎離世，享壽102歲。她出席活動時表示媽媽很有福報，走得很安詳、沒有病痛，「師父也要我們帶著祝福的心情。」孫翠鳳表示告別式將在12月20日早上10點於板橋殯儀館舉行。

孫翠鳳回憶母親過世前，她因為要外出公演，和媽媽約定希望能等她3天，「跟她說要讓我陪著妳在妳身邊誦經。」最後媽媽努力撐到隔天早上離世，孫翠鳳就守在媽媽身旁。母親生前有交代不要發訃聞，孫翠鳳也想低調處理，但因為必須向劇團、粉絲交代要取消演出，不得已才在臉書公布媽媽過世消息。她說母親是高壽過世，習俗上是喜喪，所以訃聞也使用紅色印製。

孫翠鳳平常忙於工作，媽媽都盡量不麻煩她，坦言自己是不孝女。反而是媽媽樂善好施的個性感動、影響她，她表示母親平日都會捐助一些慈善團體，她曾問母親不需要身邊留點錢嗎？媽媽都會慈悲地說：「我的錢夠了，我後事也不用太膨湃。」孫翠鳳提到媽媽生前對她說最受用的一句話就是：「嫁去人家家裡，要學人家的家教，這是為人妻、為人媳婦第一個應該要做的。」也透露母親本來不贊成她唱戲，但最終也成為她忠實的粉絲，讓孫翠鳳感慨說：「我們子女都是很有福報的人。」

孫翠鳳出席熱水器品牌代言活動，是為了挺MIT，她現場開金口，改編〈身騎白馬〉歌詞，展現歌仔戲天后風範。提及與品牌緣分，她說，因為品牌董事長賢伉儷是藝文愛好者、勤做公益，雙方理念相近因此結緣，「品牌跟我們明華園一樣都走向國際，他們很客氣一直問我費用，我說朋友相挺，拍廣告當做公益就好。」

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