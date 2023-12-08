心繫炎亞綸、蔡尚樺！曾國城曝私下真心話

曾國城和巴鈺今天出席「女王大人」歲末餐會，他們一早開始工作，還沒關注炎亞綸獲判不起訴，得知這個新進度，曾國城主動舉杯，大方恭喜炎亞綸。

曾國城相當欣賞炎亞綸，他表示本來「一字千金」過年節目要請炎亞綸當來賓，稱讚炎亞綸有顏值又有頭腦。但因為官司糾紛考量，沒辦法照原訂計畫執行，但他私下還是跟炎亞綸保持聯絡，笑稱炎亞綸各方面都不錯，外型還是令人眼睛為之一亮，食量也不錯。而炎亞綸對官司一事態度坦蕩，「欣然接受各種結果，他問心無愧」。

重視朋友的曾國城也沒忽略主持搭檔蔡尚樺，趁工作空檔關心緋聞內容「真的假的」。蔡尚樺解釋，和男友沒有分開，只是換一種互動和生活方式，目前真的沒有新對象。

曾國城和巴鈺都斥責網路上對蔡尚樺的造謠和莫須有的抹黑，巴鈺還強調：「她不是這種人 。」曾國城也說，人家都還沒發展，不懂罵什麼罵。

曾國城和巴鈺為蔡尚樺抱屈。記者王聰賢／攝影

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