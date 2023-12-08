Apple交往3年半雙喜臨門！算命師點名「3條件」尪全中：命中注定
從「我愛黑澀會」裡的美眉出道的女藝人Apple（黃暐婷）與牙醫男友趙國翔交往3年半，昨（7）日突然宣布懷孕、結婚喜訊。據悉，Apple過去與未婚夫起先沒有太多互動，後來因為未婚夫與命理師點出的3個條件都吻合，她才鼓起勇氣主動聯絡。
Apple過去曾上節目《一袋女王》分享此事，表示當初與未婚夫趙國翔是透過夏和熙認識，起先她是頂著素顏、戴帽子就出門，還擔心太邋遢會嚇跑對方，夏和熙則告訴她「要是看到妳的真面目還喜歡妳的話，那才是真愛」。起先雙方只是諮詢牙齒問題，雖然有交換通訊帳號但也無互動，她一度以為男方對自己無感。
後來Apple找了算命師詢問，算命師則透露她這幾年可以嫁出去，並點名「有3種人妳可以嫁」，分別是會計師、律師及醫師；而Apple還提供了3張照片給算命師看，算命師一眼就看中趙國翔，認為趙國翔最適合她，且雖然趙國翔生肖屬虎與她不合，但「比妳小的屬虎可以」，而算命師所點出的3個條件都與趙國翔符合，她也鼓起勇氣與對方聯絡，事後回想起來驚覺「好像有點命中注定」。
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