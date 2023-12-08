在日本最有名的台灣人是誰？年輕人一面倒喊她
台日關係向來密切，日本除了是台灣人的旅遊首選之外，「哈日族」文化也曾在台灣興起。不過說到日本人熟知的台灣名人，在台日本部落客「日本人的歐吉桑」則舉多不同年齡層各有代表熟悉人物，而說到現在日本年輕人都知道的名人，則是近年爆紅的啦啦隊女神林襄。
長期住在台灣的日本部落客「日本人的歐吉桑」昨（7）天分享了傳奇棒球選手王貞治於台北大巨蛋的開球新聞，他透露對於日本人來說，王貞治是一位英雄，一位受人尊敬的人，在日本沒有王貞治的酸民。至於「在日本最有名的台灣人是誰？」他則分享對40歲的人來說是王貞治，30歲的人認為是徐若瑄，而現在20幾歲的年輕男網友則都知道林襄。另外也有網友認為鄧麗君、林志玲、翁倩玉、金城武日本網友也普遍認識。
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