「女王」救了黃鐙輝婚姻！曾國城激動節目奇蹟重生
曾國城和巴鈺主持的「一袋女王」到緯來綜合台重生為「女王大人」，13年的節目得以續命。曾國城和巴鈺今天出席緯來歲末餐會，兩人心情激動，尤其曾國城坦言非常意外，沒想到這個節目能被收留，誇張直呼：「我要代表曾家列祖列宗謝謝緯來，真的是奇蹟。」
曾國城回憶，當年「一袋女王」本來設定是由他擔任唯一男主持，接受全場女來賓的抱怨。「沒想到慢慢罵出變化來，我也從中對應我家的困擾和問題，學到好多，甚至愛上主持公道。」
黃鐙輝透露，當時他剛未婚生子，急著賺錢養家，多虧節目收留他擔任班底。他後來走入家庭，和丈母娘萁媽衝突不斷，一度忍無可忍。幸好曾國城不停開導他，傳授過來人經驗，不然他可能撐不過去婚姻危機。
曾國城感嘆，一個節目做了13年，他原本覺得感情累積差不多了，既然所有節目都難以割捨，「一袋女王」謝幕反而讓他送了一口氣。但他心裡還是捨不得，得知緯來重新集結原班人馬，心裡開心難以言喻。
巴鈺是節目最成熟時加入，也因主持獲益良多，比起請教家務事，她從曾國城身上學到更多主持技巧，今年她主持金鐘獎紅毯，就展現了她籌備半年的功力。
曾國城獲得金鐘獎後，繼續照自己的步調做好節目，暗自盤算「得十座就可以不用再報名了」。他目前已經有六座金鐘獎，樂於當電視公務員，自豪是全台觀眾的老朋友。明年他打算多參與拌麵副業，投入進軍海外計畫，減少客串戲劇，好好經營主要角色，其他有不一樣的角色邀約上門。
雖然荷包滿滿，曾國城到現在都是月領五萬元零用錢過活，每個月開銷相當固定，財務大權都交給老婆。他透露18歲的兒子剛交了女朋友，身為爸爸他還是有提點「不要急，要免於識人不清，多認識彼此的價值觀」。
身為演藝圈出名小氣財神，曾國城已默默累積了四間房產，目前都是家人自住，從長輩到小孩都考慮進去。即使不動產市值上看四億元，曾國城還是賣力賺錢，要讓全家人生活無虞。「女王大人」每週一至五晚間8點在緯來綜合台26頻道播出。
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