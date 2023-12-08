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傑尼斯全新公司名稱揭曉！新任社長身份公開

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
傑尼斯已經把大樓外公司照片拆除。圖／朝日新聞提供
傑尼斯已經把大樓外公司照片拆除。圖／朝日新聞提供

改名為SMILE-UP.的傑尼斯事務所，副社長井之原快彥今天宣布，新的經紀公司確定命名為「STARTO ENTERTAINMENT」，公司社長由先前傳聞中的福田淳擔任。

現在傑尼斯事務所已經移除各種舊名，包括公司大樓招牌也全部拆除。SMILE-UP.現在專門處理賠償性侵受害者的事宜，原本旗下藝人的合約就由「STARTO ENTERTAINMENT」打理。

福田淳透過影片向外界打招呼，表示新公司會在明年春天正式營運，藝人合約會轉為自由度更高的「代理合約」，從全新的社址重新出發。

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