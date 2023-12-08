傑尼斯全新公司名稱揭曉！新任社長身份公開
改名為SMILE-UP.的傑尼斯事務所，副社長井之原快彥今天宣布，新的經紀公司確定命名為「STARTO ENTERTAINMENT」，公司社長由先前傳聞中的福田淳擔任。
現在傑尼斯事務所已經移除各種舊名，包括公司大樓招牌也全部拆除。SMILE-UP.現在專門處理賠償性侵受害者的事宜，原本旗下藝人的合約就由「STARTO ENTERTAINMENT」打理。
福田淳透過影片向外界打招呼，表示新公司會在明年春天正式營運，藝人合約會轉為自由度更高的「代理合約」，從全新的社址重新出發。
更多推薦
▪《天天開心》女星遇意外失明「看清人情冷暖」：好友們9年沒聯絡
▪林青霞搭訕路人合照 對方還原情況「我本來是要拒絕」
▪黃嘉千控遭「使人窒息之攻擊罪」 夏克立怒揭內幕
▪Apple交往3年半雙喜臨門！算命師點名「3條件」尪全中：命中注定
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言