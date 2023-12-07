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BBC主播出包！挑眉對鏡頭比中指全放送 下秒隨即正經播報影片瘋傳

丟丟妹直播風光卻付出龐大代價 長達3年夜夜難眠

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
丟丟妹為睡眠產品擔任代言人。圖／陽明生醫提供
丟丟妹為睡眠產品擔任代言人。圖／陽明生醫提供

2023年可說是「直播天后」李明珊（丟丟妹）的人生轉捩點，歷經離婚、重新創建直播新平台「樓頂揪樓下」，自5月開幕至今，憑藉著直播帶貨實力，成為廠商爭相邀約的寵兒，半年內手握5支代言，質感也提升不少。

最新接下的保健老品牌「陽明生醫」「立好眠」的年度代言人，將在12月12日首次直播合作。雙方之所以一拍即合，原來她因工作壓力過大，難以入睡，苦不堪言，為了換來一夜好眠，不計代價砸百萬購入名床，卻仍未見效，不僅一度嚴重影響日常生活，最高紀錄48小時無法入眠，因此渴望輕鬆入睡、一覺到天亮，是她花錢也買不到心願。

不到30歲的李明珊已在直播圈打滾6年，生活作息長期日夜顛倒，年紀輕輕就背負龐大業績，殊不知從直播第2年開始，她便走入失眠地獄。經常半夜下播後，腦袋裡仍不斷思考直播、進出貨該如何調整，極度淺眠且容易做惡夢，平均一天只睡2至3小時，最高紀錄還長達近48小時無法入眠，這樣的狀況維持長達3年之久。

長期難以入睡且睡眠品質不良，伴隨而來的是枕畔髮絲越來越多之外，脾氣變得特別暴躁，動不動就會「牙起來」原地爆炸。就連她倒背如流的「樓頂揪樓下，阿母揪阿爸」的經典開場也會突然當機，還會口誤把鱈魚講成鮭魚，賣蝦子變成牛肉爐。問她是否會因此算錯成本？她倒是霸氣回答：「好加在，算盤還沒有打錯過，但這樣下去是真的母湯。」

她對於坊間各種助眠小方法，都非常積極嘗試，好比喝杯熱牛奶、泡澡紓壓，再聽著白噪音催眠，可惜這些方式都無感，她苦笑說：「結果泡澡反而越泡精神越好。」房間也必須使用100%遮光材質的窗簾，不允許一點點光線干擾，床頭還擺放合適的擴香劑，當然也買過各式各樣的枕頭，每個枕頭動輒數千數萬元不等，最大手筆是狠狠砸了百萬元購買床墊。

問她既然買了這麼昂貴的床，應該有比較容易入眠吧？沒想到不僅沒有，還被親友虧：「雙人枕頭還變孤單一人，連婚姻都觸礁。」

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