獨／典典寶寶成最幼齒網紅 趙小僑認：有天不會再拍她

趙小僑為了備孕，與劉亮佐結婚後減少演藝工作，轉換跑道成為KOL，2018年開始設立「趙小僑女人說」YouTube頻道，如今已有21.9萬訂閱，頻道上分享自己日常生活，也讓女兒典典寶寶還沒出生就成為「最小網紅」，現在甚至有粉絲先認出女兒，才發現一旁的媽媽是趙小僑。但趙小僑坦言：「有一天就會不再拍她。」

趙小僑表示，頻道內容本來就是記錄她的日常生活，因為現在她的生活全都圍繞著小孩，所以才大多是母嬰相關內容。但未來典典寶寶長大、開始上學後，一方面趙小僑會展開不同生活模式，一方面也保護女兒隱私，就會慢慢減少拍攝有典典寶寶的內容，但還不確定這個時間點會設在哪裡。出生在演藝家庭，趙小僑坦言，很難讓典典寶寶避免被評論，面對酸民意見，趙小僑和劉亮佐已練就不去在意，認為盡力做好自己該做的事情比較重要。

外界看來，趙小僑與劉亮佐現在有子有女萬事足，一家人生活幸福美滿，但趙小僑坦言，和老公仍會起爭執，尤其帶寶寶太累，彼此都會有情緒、容易不耐煩，她會想趕緊說清楚，但劉亮佐會用傳訊息的方式告知：「我現在無法溝通。」等彼此冷靜一點後再討論。

趙小僑並透露，劉亮佐並非全然是「女兒傻瓜」，相較起來反而他對典典寶寶比較嚴厲，例如劉亮佐不讓典典寶寶拿大人的眼鏡，覺得對寶寶來說算是危險物品，會嚴厲制止，但趙小僑會覺得：「她還小，可以慢慢說。」

但對繼子劉子銓的教育，反而是趙小僑比較嚴格，因為兩人認識時，劉子銓已經讀小學，趙小僑說：「我的心態是，再不教他就來不及了，不能讓自己耍賴、拖延，要改正他。」但劉子銓一開始就把趙小僑當自己的媽媽，從未叛逆反抗過管教。

趙小僑(右)與劉亮佐有女萬事足。圖／摘自臉書

趙小僑的「趙小僑女人說」YouTube頻道已有超過20萬訂閱。記者李政龍／攝影

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