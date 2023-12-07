快訊

BBC主播出包！挑眉對鏡頭比中指全放送 下秒隨即正經播報影片瘋傳

獨／典典寶寶成最幼齒網紅 趙小僑認：有天不會再拍她

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
趙小僑現在的頻道內容大多跟女兒典典寶寶相關。圖／摘自臉書
趙小僑現在的頻道內容大多跟女兒典典寶寶相關。圖／摘自臉書

趙小僑為了備孕，與劉亮佐結婚後減少演藝工作，轉換跑道成為KOL，2018年開始設立「趙小僑女人說」YouTube頻道，如今已有21.9萬訂閱，頻道上分享自己日常生活，也讓女兒典典寶寶還沒出生就成為「最小網紅」，現在甚至有粉絲先認出女兒，才發現一旁的媽媽是趙小僑。但趙小僑坦言：「有一天就會不再拍她。」

趙小僑表示，頻道內容本來就是記錄她的日常生活，因為現在她的生活全都圍繞著小孩，所以才大多是母嬰相關內容。但未來典典寶寶長大、開始上學後，一方面趙小僑會展開不同生活模式，一方面也保護女兒隱私，就會慢慢減少拍攝有典典寶寶的內容，但還不確定這個時間點會設在哪裡。出生在演藝家庭，趙小僑坦言，很難讓典典寶寶避免被評論，面對酸民意見，趙小僑和劉亮佐已練就不去在意，認為盡力做好自己該做的事情比較重要。

外界看來，趙小僑與劉亮佐現在有子有女萬事足，一家人生活幸福美滿，但趙小僑坦言，和老公仍會起爭執，尤其帶寶寶太累，彼此都會有情緒、容易不耐煩，她會想趕緊說清楚，但劉亮佐會用傳訊息的方式告知：「我現在無法溝通。」等彼此冷靜一點後再討論。

趙小僑並透露，劉亮佐並非全然是「女兒傻瓜」，相較起來反而他對典典寶寶比較嚴厲，例如劉亮佐不讓典典寶寶拿大人的眼鏡，覺得對寶寶來說算是危險物品，會嚴厲制止，但趙小僑會覺得：「她還小，可以慢慢說。」

但對繼子劉子銓的教育，反而是趙小僑比較嚴格，因為兩人認識時，劉子銓已經讀小學，趙小僑說：「我的心態是，再不教他就來不及了，不能讓自己耍賴、拖延，要改正他。」但劉子銓一開始就把趙小僑當自己的媽媽，從未叛逆反抗過管教。

趙小僑(右)與劉亮佐有女萬事足。圖／摘自臉書
趙小僑(右)與劉亮佐有女萬事足。圖／摘自臉書

趙小僑的「趙小僑女人說」YouTube頻道已有超過20萬訂閱。記者李政龍／攝影
趙小僑的「趙小僑女人說」YouTube頻道已有超過20萬訂閱。記者李政龍／攝影

延伸閱讀

專訪／周厚安曾遭霸凌 「他們對我唱爸爸周華健的歌」

金士傑舞台劇300場不停課 許願龍鳳胎這科目過關

台8女神吳婉君要嫁了？ 才剛告白下秒轉身拍婚紗

APPLE雙喜臨門 親妹瑤瑤喜曝「一年前就見證」登記結婚

相關新聞

丟丟妹直播風光卻付出龐大代價 長達3年夜夜難眠

2023年可說是「直播天后」李明珊的人生轉捩點，歷經離婚、重新創建直播新平台「樓頂揪樓下」，自5月開幕至今，憑藉著直播帶...

獨／典典寶寶成最幼齒網紅 趙小僑認：有天不會再拍她

趙小僑為了備孕，與劉亮佐結婚後減少演藝工作，轉換跑道成為KOL，2018年開始設立「趙小僑女人說」YouTube頻道，如...

大陸女星自爆「從小到大多次被迫假唱」：想真唱都不行

五月天近來陷入假唱疑雲，目前大陸官方已經介入調查，所屬相信音樂也發聲明稱配合一切，並要大家相信五月天。昨（6）日大陸歌手邵逸凡則跳出來自爆，「從小到大有很多很多次被迫假唱」。

求婚林萱瑜1年還不登記！Junior韓宜邦吐「卡關內幕」

三立八點台劇「天道」7日舉行新角色公佈記者會，夏靖庭、韓宜邦、游詩璟及許鈞鈞4人出席。游詩璟隔4年重回台八，透露拍戲前四...

那英出事了！疑捲李玟揭黑箱事件 被封殺5個月

李玟生前為「中國好聲音」學員抱不平卻被節目組欺負，一段9分鐘控訴錄音檔聽得讓人憤怒心碎，導致該節目暫時停播接受調查，而擔...

五月天遭疑假唱粉絲崩潰 舉報者勸「把歌和人分開」

五月天近來遭大陸網友舉報演唱會假唱，引發軒然大波，而舉報者「聲理學」在微博上發文，強調自己沒有收錢黑五月天，若真的有願意三倍賠償。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。