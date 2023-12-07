大陸女星自爆「從小到大多次被迫假唱」：想真唱都不行
五月天近來陷入假唱疑雲，目前大陸官方已經介入調查，所屬相信音樂也發聲明稱配合一切，並要大家相信五月天。昨（6）日大陸女星邵逸凡則跳出來自爆，「從小到大有很多很多次被迫假唱」。
邵逸凡昨天在微博發文，表示從小大到有過多次被逼迫假唱的經驗，即便是非商業演唱的表演也會如此。他解釋，因為擔心現場設備不行或擔心唱砸，「有真有假太明顯那就必須全假，有些特別的節目還有其他特別的原因，總之就是我想真唱都不行，我不怕搞砸，但是很多人不希望有風險，假唱對於現場的設備／直播導播來說都太省事了。」
邵逸凡直言，演唱會上出現備墊音、助唱很常見，「唱不動的時候讓和音伴唱幫一幫，讓觀眾幫一幫也行啊。放錄好的音響音場也差太多了。」
話鋒一轉，她更提起近日備受爭議的五月天事件，「這次掀起這麼大討論其實還挺好的。以前就是觀眾太寬容了，導致有時候能省則省總想糊弄」。
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