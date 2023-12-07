求婚林萱瑜1年還不登記！Junior韓宜邦吐「卡關內幕」

三立八點台劇「天道」7日舉行新角色公佈記者會，夏靖庭、韓宜邦、游詩璟及許鈞鈞4人出席。游詩璟隔4年重回台八，透露拍戲前四小時才去凍卵，胖了5公斤之多。Junior今年2月向林萱瑜求婚成功，但他表態可能要等明年才會去登記，婚禮也還沒準備籌辦。

游詩璟表示，已單身6年想凍卵是為未來做準備，整個療程打了7針，但只取到5顆卵子，醫生還稱讚她的卵子成熟漂亮，但是也建議她最好取20顆比較保險。

Junior韓宜邦今年2月向林萱瑜求婚成功，目前因為也剛進組工作，所以時間上還不確定哪一天有空，認為登記還是有流程，結束也要吃個飯，自己不屬於那種會睡醒直接去登記的人，「登記還是要有重要的人在場，儀式感辦好，人生比較好過」。

未來兩人也有機會在「天道」對戲，論起角色輩份，林萱瑜輩份應該會比Junior大，他笑說，「我蠻樂觀其成的」，更不害怕要在劇裡叫未婚妻一聲「阿姨」。但韓宜邦與林萱瑜其實有刻意避孕，因為不想造成劇組的麻煩，有人就問：「有減少次數嗎？」他笑答：「你這樣是抬舉我次數很多囉？」

夏靖庭這次在劇中輩分最高，是80歲的阿祖，刻意壓低聲量走路姿勢也注意，不過他笑說句中許蓁蓁原本和他演夫妻這次卻演他曾孫笑說很難適應絕。

許鈞鈞進劇組前她才去埃及旅遊，但卻患了闌尾炎，在當地動手術，但為了朋友還是忍痛走完行程，而回來沒幾天就立刻進劇組演出，連對戲演員都笑她為錢不要命。

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