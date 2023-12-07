五月天遭疑假唱粉絲崩潰 舉報者勸「把歌和人分開」
五月天近來遭大陸網友舉報演唱會假唱，引發軒然大波，而舉報者「聲理學」在微博上發文，強調自己沒有收錢黑五月天，若真的有願意三倍賠償。
「聲理學」向中國消費者協會等單位舉報五月天演唱會假唱，6日發文聲明透露，「關於此次風波，我絕沒有收過任何一個平台任何一個公司任何一分錢，如果我說了假話，歡迎各位舉證評論，我都願意按所謂我收的錢“三倍賠償”」。
之後也再發文提到收到有位五月天粉絲私訊，指出如果害五月天開不了演唱會，自己也不想過了，「聲理學」回應這位粉絲要愛惜生命，並認為「把歌和人分開，人的性格三觀不是永遠一致（甚至不是每時一致），你們所愛的，應該是寫出動人作品的他們，唱出動人作品的他們」。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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