金曲歌王朱頭皮揭阿信2大問題 力挺「都真唱呀」

五月天的假唱疑雲正在中國大陸熱燒中，雖然所屬的相信音樂發出聲明強調沒有假唱，大陸官方單位也正在調查中，主唱阿信6日也發出長文回應，但五月天仍是飽受大陸網友的攻擊，而歌手朱頭皮（朱約信）兩次發文直指出阿信兩個問題，可以證明是真唱。

朱頭皮2000年以台語專輯《傲骨人生》拿下第11屆最佳方言男演唱人獎，對於最近五月的假唱疑雲，他發文寫道「怎麼會有假唱問題？阿信每次唱都一直走音，怎麼會有假唱問題？」隨後又轉發一段影片，是五月天2008年在桃園跨年演唱會上阿信唱破音，並直言「哪裡有假唱，都真唱呀」。

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